Potret Julie Estelle Pamer Baby Bump, Segera Sambut Anak Kedua

JAKARTA - Aktris Julie Estelle tengah mempersiapkan diri menyambut kelahiran anak keduanya bersama sang suami, David Tjiptobiantoro. Kabar bahagia tersebut terlihat dari unggahan terbaru Julie yang memperlihatkan kehamilan keduanya.

Dalam foto maternity yang dibagikan melalui akun Instagram pribadinya, Julie tampak memamerkan baby bump yang sudah semakin besar. Ia terlihat anggun mengenakan busana yang menonjolkan perut kehamilannya.

Julie juga menunjukkan ekspresi bahagia saat mengabadikan salah satu momen dalam perjalanan kehamilan tersebut. Pemeran The Raid 2 itu kemudian menuliskan pesan singkat yang menggambarkan bahwa keluarganya akan segera bertambah.

“Soon to be the four of us,” tulis Julie Estelle di Instagramnya, Kamis (27/8/2026).

Unggahan tersebut sekaligus menjadi tanda bahwa Julie dan David tidak lama lagi akan menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Keduanya diketahui telah menikah pada 25 Februari 2021.