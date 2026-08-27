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Viral! Nenek 82 Tahun Rela Pergi Lintas Benua demi Bertemu Pacarnya yang Baru Berusia 28 Tahun

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |10:05 WIB
Viral! Nenek 82 Tahun Rela Pergi Lintas Benua demi Bertemu Pacarnya yang Baru Berusia 28 Tahun
Ilustrasi nenek. (Foto: Freepik)
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SEBUAH kisah viral di media sosial yang menceritakan seorang perempuan lanjut usia asal Prancis bernama Marie-Jose. Nenek itu menjadi sorotan setelah rela bepergian jauh hingga melintasi benua demi bertemu kekasihnya yang terpaut usia begitu jauh.

Dikabarkan, kekasih Marie-Jose berada di Pantai Gading. Pria itu pun baru berumur 28 tahun. Kini, sang nenek bahkan rela pindah negara untuk tinggal bersama pria yang usianya jauh lebih muda itu.

Nenek viral

1. Kisah Nenek Kejar Cintanya

Dilansir dari Benin Web TV, Marie-Jose yang berusia 82 tahun bertemu pria bernama “Christ” melalui Facebook. Namun, keluarganya menduga hubungan tersebut bukan kisah cinta biasa, melainkan romance scam atau penipuan berkedok hubungan asmara.

Kisah tersebut bermula pada Juni 2024 ketika Marie-Jose yang tengah berduka dan merasa kesepian berkenalan dengan seseorang melalui media sosial. Awalnya, pria tersebut mengaku sebagai presenter televisi Prancis, Frederic Lopez.

Setelah identitas palsu itu terbongkar, Marie-Jose kemudian berkenalan dengan pria lain yang memperkenalkan dirinya sebagai “Christ”. Hubungan keduanya berkembang dengan cepat.

Hanya sekitar 3 bulan kemudian, Marie-Jose meninggalkan Prancis dan terbang ke Pantai Gading tanpa memberi tahu keluarganya. Sejak September 2024, Marie-Jose tinggal di Abidjan bersama pria yang disebut berusia 28 tahun tersebut.

 

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Topik Artikel :
Prancis Cinta Nenek Viral
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