Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Nada Tarina Putri, Putri Angkat Deddy Corbuzier yang Jago Balet

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Nada Tarina Putri, Putri Angkat Deddy Corbuzier yang Jago Balet
Nada Tarina Putri. (Foto: Instagram/@nada_tarina_putri)
A
A
A

NAMA Nada Tarina Putri dikenal publik sebagai putri angkat Deddy Corbuzier. Sebelum menjadi bagian dari keluarga Deddy, Nada lebih dulu mencuri perhatian lewat bakatnya sebagai penari balet.

Nada bertemu Deddy Corbuzier ketika mengikuti ajang pencarian bakat di televisi pada 2021. Kala itu, Deddy menjadi salah satu juri dan melihat potensi besar dalam diri Nada yang masih berusia belasan tahun.

Kini, menarik mengulas lebih dalam soal sosok Nada Tarina Putri. Berikut profil dari Nada Tarina Putri.

Nada Tarina Putri

1. Sosok Nada Tarina Putri

Nada memiliki nama lengkap Nada Tarina Putri Marsianno. Ia lahir di Jakarta pada 10 Agustus 2009. Bakat seni Nada rupanya berasal dari lingkungan keluarganya.

Ayah kandungnya, Hans Boyke atau Bheben, dikenal sebagai bassist grup musik T-Five. Sementara sang ibu, Azalea Carolina, merupakan seorang penari balet.

Sejak kecil, Nada telah menekuni balet dan mengikuti berbagai kompetisi. Ia pernah meraih sejumlah prestasi, termasuk medali emas World Ballet Grand Prix 2021 serta beberapa penghargaan dalam kompetisi tari lainnya.

2. Diangkat Menjadi Putri Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier dan Nada Tarina

Pertemuan Nada dan Deddy di ajang pencarian bakat kemudian membawa hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Deddy mengaku tergerak membantu Nada setelah mengetahui perjuangannya menekuni balet.

Saat itu, Nada juga sempat menceritakan perjuangannya dalam dunia pendidikan dan pengalaman mengalami perundungan. Deddy kemudian menjadikan Nada sebagai anak angkatnya setelah mendapatkan izin dari orang tua kandung Nada.

Di keluarga Corbuzier, Nada juga diterima dengan baik oleh Azka Corbuzier. Azka pun kini menjadi kakaknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/194/3236791/raffi-o52A_large.jpg
5 Potret Artis Rayakan HUT ke-81 RI di Istana, Sampaikan Harapan untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/194/3235740/christy_no_na-hLye_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Christy No Na yang Bikin Heboh Usai Koprol Tangan Satu saat Manggung di Los Angeles
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/194/3235521/inka_andestha_dan_pratama_arhan-8s56_large.jpg
Makin Mesra, Potret Cantik Inka Andestha Hadiri Ulang Tahun Diva Azzura Bareng Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/612/3234781/leo_rolly_carnando_dan_indah_cahya_sari_jamil-RaOe_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Pebulu Tangkis Indah Cahya, Baru Lepas Masa Lajang Usai Dipinang Leo Rolly Carnando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/194/3234379/baila_no_na-Qgoi_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Baila No Na yang Keciduk Jalan Bareng Bintang Timnas Indonesia Ivar Jenner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/612/3234101/wags_persija_jakarta_dan_persib_bandung-hqPm_large.jpg
Deretan WAGs Persija Jakarta dan Persib Bandung Jelang Semifinal Piala Presiden 2026, Sama-Sama Stylish dan Menawan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement