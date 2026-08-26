Profil dan Potret Cantik Nada Tarina Putri, Putri Angkat Deddy Corbuzier yang Jago Balet

NAMA Nada Tarina Putri dikenal publik sebagai putri angkat Deddy Corbuzier. Sebelum menjadi bagian dari keluarga Deddy, Nada lebih dulu mencuri perhatian lewat bakatnya sebagai penari balet.

Nada bertemu Deddy Corbuzier ketika mengikuti ajang pencarian bakat di televisi pada 2021. Kala itu, Deddy menjadi salah satu juri dan melihat potensi besar dalam diri Nada yang masih berusia belasan tahun.

Kini, menarik mengulas lebih dalam soal sosok Nada Tarina Putri. Berikut profil dari Nada Tarina Putri.

1. Sosok Nada Tarina Putri

Nada memiliki nama lengkap Nada Tarina Putri Marsianno. Ia lahir di Jakarta pada 10 Agustus 2009. Bakat seni Nada rupanya berasal dari lingkungan keluarganya.

Ayah kandungnya, Hans Boyke atau Bheben, dikenal sebagai bassist grup musik T-Five. Sementara sang ibu, Azalea Carolina, merupakan seorang penari balet.

Sejak kecil, Nada telah menekuni balet dan mengikuti berbagai kompetisi. Ia pernah meraih sejumlah prestasi, termasuk medali emas World Ballet Grand Prix 2021 serta beberapa penghargaan dalam kompetisi tari lainnya.

2. Diangkat Menjadi Putri Deddy Corbuzier

Pertemuan Nada dan Deddy di ajang pencarian bakat kemudian membawa hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Deddy mengaku tergerak membantu Nada setelah mengetahui perjuangannya menekuni balet.

Saat itu, Nada juga sempat menceritakan perjuangannya dalam dunia pendidikan dan pengalaman mengalami perundungan. Deddy kemudian menjadikan Nada sebagai anak angkatnya setelah mendapatkan izin dari orang tua kandung Nada.

Di keluarga Corbuzier, Nada juga diterima dengan baik oleh Azka Corbuzier. Azka pun kini menjadi kakaknya.