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Viral! Istri Labrak Suami Selingkuh, Pelakor Langsung Bela Diri: Kau Sudah Cerai

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |06:10 WIB
Viral! Istri Labrak Suami Selingkuh, Pelakor Langsung Bela Diri: Kau Sudah Cerai
Viral! Istri Labrak Suami Selingkuh, Pelakor Langsung Bela Diri: Kau Sudah Cerai (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Video seorang perempuan yang diduga sebagai istri sah mendatangi rumah dan memergoki suaminya bersama wanita lain viral di media sosial. Peristiwa yang disebut terjadi di Pekanbaru itu berujung cekcok setelah wanita yang dituding sebagai orang ketiga memberikan bantahan dan mengklaim pria tersebut sudah bercerai.

Dalam rekaman yang beredar, aksi penggerebekan berlangsung pada malam hari. Sang istri terlihat mendatangi sebuah rumah setelah menduga suaminya berada di dalam bersama perempuan lain.

Begitu pintu rumah dibuka, perempuan tersebut langsung masuk dan menghampiri wanita yang dituding sebagai selingkuhan suaminya.

"Pelakor ini, Pak. Ini suami saya, Pak," teriak sang istri sambil menunjuk perempuan tersebut.

Pelakor Bela Diri

Namun, tudingan itu langsung dibantah oleh wanita yang berada di dalam rumah. Ia mengaku bahwa pria tersebut sudah tidak lagi berstatus sebagai suami dari perempuan yang mendatanginya.

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