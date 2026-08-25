Cerita Alyssa Daguise dan Al Ghazali soal Perkembangan Baby Soleil, Sudah Bisa Ngoceh!

KEBAHAGIAAN rumah tangga Al Ghazali dan Alyssa Daguise semakin lengkap dengan hadirnya sang buah hati bernama Soleil Zephora Ghazali. Al Ghazali dan Alyssa Daguise pun menceritakan tumbuh kembang sang buah hati tercinta yang akrab disapa Baby Soso itu.

Al dan Alyssa mengatakan bahwa sang anak yang kini sudah mulai menunjukkan banyak kemajuan. Bahkan, Baby Soso sudah bisa mengoceh.

1. Tumbuh Kembang Baby Soso

Al Ghazali mengungkapkan bahwa bayi perempuan yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali atau Baby Soso itu kini sudah mulai menunjukkan respons yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Sebagai ayah, Al mengaku sangat menikmati setiap momen perkembangan kecil sang buah hati.

"Udah bisa ngomong, udah bisa ngeliat, udah bisa reaksi," kata Al Ghazali di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat belum lama ini.