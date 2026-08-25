Viral! Pasutri Berantem di Mal, Istri Sampai Telanjang Lepas Pakaian

JAKARTA - Video pertengkaran pasangan suami istri (pasutri) di sebuah pusat perbelanjaan di China menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, perselisihan keduanya berlangsung di area publik dan berujung pada tindakan sang istri yang melepas pakaiannya di tengah keramaian.

Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @scorllasia dan kemudian menuai beragam reaksi dari warganet. Sejumlah orang yang berada di lokasi tampak menyaksikan pertengkaran tersebut.

Belum diketahui secara pasti penyebab pasangan tersebut terlibat cekcok. Namun, perselisihan pribadi itu akhirnya menjadi perhatian publik karena terjadi di tempat umum.

Situasi tersebut juga memperlihatkan bagaimana emosi yang memuncak dapat membuat sebuah konflik rumah tangga berkembang menjadi insiden yang disaksikan banyak orang.

Beragam komentar kemudian muncul di media sosial. Sebagian warganet menyoroti tindakan sang istri dan mempertanyakan kondisi yang melatarbelakangi perilakunya.