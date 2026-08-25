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5 Posisi Seks yang Bikin Pria Lebih Tahan Lama

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |02:10 WIB
5 Posisi Seks yang Bikin Pria Lebih Tahan Lama
5 Posisi Seks yang Bikin Pria Lebih Tahan Lama (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Memilih posisi yang tepat saat berhubungan seksual dapat membantu pria mengatur tingkat rangsangan dan mengontrol ritme agar tidak terlalu cepat mencapai ejakulasi. Posisi dengan gerakan lebih lambat, penetrasi yang tidak terlalu dalam, serta kontrol yang lebih baik dapat menjadi pilihan bagi pria yang ingin memperpanjang durasi hubungan seksual.

Setiap orang memiliki tingkat sensitivitas dan respons seksual yang berbeda. Karena itu, posisi yang membantu seseorang bertahan lebih lama belum tentu memberikan efek yang sama bagi orang lain. Namun, beberapa posisi berikut dapat dicoba karena cenderung memberikan rangsangan yang lebih terkendali, demikian dilansir dari laman Practo.

5 Posisi Seks yang Bikin Tahan Lama

1. Posisi Berpelukan dari Samping

Posisi ini dilakukan dengan kedua pasangan berbaring menyamping, sementara penetrasi dilakukan dari arah belakang. Sudut tubuh yang relatif rendah membuat gerakan cenderung lebih terbatas dan tidak terlalu intens.

Ritme yang lebih pelan juga memungkinkan pria mengatur pernapasan dan mengurangi rangsangan ketika mulai merasa mendekati ejakulasi. Posisi ini dapat menjadi pilihan bagi pria yang mudah terangsang dalam posisi dengan gerakan lebih intens.

      
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