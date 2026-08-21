Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Khasiat Tomat untuk Orang yang Menderita Liver

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |17:20 WIB
Khasiat Tomat untuk Orang yang Menderita Liver
Khasiat Tomat untuk Orang yang Menderita Liver (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tomat menjadi salah satu bahan makanan yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan hati. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa konsumsi tomat secara rutin selama beberapa pekan berkaitan dengan berkurangnya kadar lemak di hati pada orang yang mengalami penyakit hati terkait disfungsi metabolik atau metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD).

Tomat diketahui mengandung likopen dan beta-karoten. Kedua senyawa tersebut memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh, demikian dilansir dari laman Prevention.

MASLD merupakan kondisi ketika terjadi penumpukan lemak berlebih di dalam hati yang berkaitan dengan gangguan metabolisme. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada orang dengan berat badan berlebih, diabetes, kadar kolesterol tinggi, atau trigliserida tinggi.

Masalahnya, MASLD kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH), yang kemudian berisiko menyebabkan kerusakan hati lebih serius, termasuk sirosis dan gagal hati.

Perubahan pola makan dan aktivitas fisik menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi hati. Dalam penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal Nutrients, tomat turut diteliti sebagai salah satu makanan yang berpotensi mendukung kesehatan organ tersebut.

Konsumsi Tomat Selama Enam Minggu

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/481/2508952/ameer-azzikra-meninggal-ini-9-cara-cegah-infeksi-liver-4EWNLE7PVz.jpg
Ameer Azzikra Meninggal, Ini 9 Cara Cegah Infeksi Liver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/481/2508899/ameer-azzikra-meninggal-ini-10-gejala-infeksi-liver-dan-faktor-risikonya-zi7b9LXUp0.jpg
Ameer Azzikra Meninggal, Ini 10 Gejala Infeksi Liver dan Faktor Risikonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/481/2508836/diderita-ameer-azzikra-sebelum-meninggal-ketahui-5-penyebab-infeksi-liver-qOZAN87pue.jpg
Diderita Ameer Azzikra Sebelum Meninggal, Ketahui 5 Penyebab Infeksi Liver
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/07/481/1895515/seluk-beluk-transplantasi-hati-dengan-donor-hidup-lo2XzJsSo5.jpg
Seluk Beluk Transplantasi Hati dengan Donor Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/13/481/1871878/rutin-mewarnai-rambut-wanita-ini-terkena-penyakit-liver-serius-oxucqTTmdG.png
Rutin Mewarnai Rambut, Wanita Ini Terkena Penyakit Liver Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/04/22/481/1673958/12-gejala-awal-dari-kerusakan-hati-yang-harus-anda-ketahui-Mkq5flAssq.jpg
12 Gejala Awal dari Kerusakan Hati yang Harus Anda Ketahui
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement