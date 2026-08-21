Khasiat Tomat untuk Orang yang Menderita Liver

JAKARTA - Tomat menjadi salah satu bahan makanan yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan hati. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa konsumsi tomat secara rutin selama beberapa pekan berkaitan dengan berkurangnya kadar lemak di hati pada orang yang mengalami penyakit hati terkait disfungsi metabolik atau metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD).

Tomat diketahui mengandung likopen dan beta-karoten. Kedua senyawa tersebut memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan stres oksidatif dan peradangan dalam tubuh, demikian dilansir dari laman Prevention.

MASLD merupakan kondisi ketika terjadi penumpukan lemak berlebih di dalam hati yang berkaitan dengan gangguan metabolisme. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada orang dengan berat badan berlebih, diabetes, kadar kolesterol tinggi, atau trigliserida tinggi.

Masalahnya, MASLD kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH), yang kemudian berisiko menyebabkan kerusakan hati lebih serius, termasuk sirosis dan gagal hati.

Perubahan pola makan dan aktivitas fisik menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi hati. Dalam penelitian terbaru yang diterbitkan di jurnal Nutrients, tomat turut diteliti sebagai salah satu makanan yang berpotensi mendukung kesehatan organ tersebut.

Konsumsi Tomat Selama Enam Minggu