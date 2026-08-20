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Viral Ibu-Ibu Ikut Lomba Nangis Sampai Sesenggukan, Netizen: Mikirin Apa Ya Kira-Kira

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral Ibu-Ibu Ikut Lomba Nangis Sampai Sesenggukan, Netizen: Mikirin Apa Ya Kira-Kira
Ibu-ibu lomba nangis. (Foto: Instagram/@seputarpringsewu)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan ibu-ibu tengah mengikuti lomba memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Namun, lomba yang diikuti tidak biasa.

Pasalnya, ibu-ibu itu bukan berlomba mengambil barang, melainkan adu menangis. Bahkan, ibu-ibu yang mengikutinya dengan khidmat tersebut sampai sesenggukan.

Lomba nangis

1. Lomba Nangis

Ya, ada-ada saja lomba yang digelar warga untuk memeriahkan suasana perayaan HUT Kemerdekaan RI pada tahun ini. Di Pringsewu, Lampung, warga menggelar lomba yang tak biasa, yakni adu tangis.

Lomba tersebut menjadi perhatian karena peserta tidak diminta beradu cepat maupun menunjukkan kekuatan. Mereka justru ditantang untuk menangis dengan ekspresi dan penghayatan terbaik.

Dilansir dari akun Instagram @infopringsewu, momen lomba itu diketahui berlangsung di lingkungan RT 09, Pringombo 4, Pringsewu Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah peserta tampak berusaha mengeluarkan air mata sambil menunjukkan ekspresi sedih.

Tak hanya ibu-ibu, peserta laki-laki juga terlihat ikut ambil bagian. Beberapa peserta bahkan tampak menangis hingga sesenggukan.

 

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