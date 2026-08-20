Mulai dari Makanan hingga Masker, Ini Cara Dapatkan Manfaat Vitamin E untuk Rambut

JAKARTA - Kandungan vitamin E sudah pasti punya manfaat untuk kesehatan kulit. Namun ternyata vitamin E punya manfaat lain untuk rambut kusut dan rusak, sehingga rambut jadi berkilau, indah, dan gampang diatur.

Melansir Healthline, penelitian awal menunjukkan bahwa vitamin E dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit kepala dan rambut secara keseluruhan.

Vitamin E juga sangat mudah didapatkan melalui pola makan yang seimbang. Namun, jika kamu ingin berfokus pada perawatan rambut, vitamin E juga bisa diaplikasikan langsung ke rambut.

1. Melalui Pola Makan (Diet)

Apa yang kamu makan sangat memengaruhi kesehatan rambut. Kacang-kacangan, sayuran hijau, minyak zaitun, dan minyak bunga matahari adalah beberapa sumber vitamin E terbaik yang bisa kamu konsumsi.

2. Suplemen

Sebagian besar orang sudah mendapatkan cukup vitamin E melalui makanan sehari-hari, sehingga suplemen jarang diperlukan. Mendapatkan vitamin E dari makanan utuh jauh lebih disarankan. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen baru karena kelebihan vitamin E justru bisa berbahaya.

3. Minyak Vitamin E