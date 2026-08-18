Sering Begadang Bikin Susah Punya Anak? Ini Penjelasan Dokter

JAKARTA - Setiap pasangan yang telah menikah tentu mendambakan buah hati. Namun, ada pasangan yang tak langsung diberi keturunan.

Banyak faktor yang menghambat kehamilan, salah satunya begadang. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indra Tarigan mengatakan, “Begadang itu jahat banget baik kepada laki maupun ke perempuan.”

“Jadi ternyata hormon untuk kesuburan progesteron, estrogen, LH, FSH yang bekerja pada wanita dan pria itu, itu dia diatur pada waktu kita tidur dalam (deep sleep), yaitu antara jam sebelas sampai jam dua pagi,” ujarnya lewat video di akun Instagramnya.

“Kalau itu kita nggak dapat, jadi turun kesuburannya,” katanya.

Ia menjelaskan, jika pada orang dengan gaya hidup sehat dan spermanya bagus, namun ketika dia begadang tujuh hari berturut-turut pasti kualitas spermanya menurun.

Merokok Pengaruhi Kualitas Sperma dan Sel Telur