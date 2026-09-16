Jessica Mila Hamil, Yakup Hasibuan Minta Dokter Rahasiakan Jenis Kelamin Anak Kedua

JAKARTA - Jessica Mila dan Yakup Hasibuan tengah bersiap menyambut anggota baru dalam keluarga mereka. Pasangan ini mengumumkan kabar kehamilan anak kedua setelah sebelumnya dikaruniai seorang anak.

Kabar tersebut pertama kali dibagikan Jessica Mila melalui akun media sosial pribadinya. Saat ini, usia kehamilan sang aktris telah memasuki 15 minggu atau sekitar tiga bulan lebih.

Yakup Hasibuan mengungkapkan bahwa dirinya dan Jessica sebenarnya telah mengetahui kabar kehamilan tersebut sejak hampir dua bulan sebelumnya. Namun, keduanya memilih menunggu waktu yang tepat sebelum membagikannya kepada publik.

"Memang kita tahunya udah dari dua bulan lalu pas usianya masih sekitar enam minggu. Tapi ya mungkin kita baru berani announce sekarang. Bersyukur aja bahwa dikasih kepercayaan lagi sama Tuhan buat anak kedua ini," kata Yakup Hasibuan dalam wawancara melalui Zoom, belum lama ini.

Jenis Kelamin Anak

Mengenai jenis kelamin calon anak keduanya, Yakup mengatakan bahwa ia dan Jessica belum mengetahuinya. Keduanya bahkan sengaja meminta dokter kandungan untuk tidak memberi tahu jenis kelamin calon buah hati mereka terlebih dahulu.

Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat menyiapkan kejutan dalam acara gender reveal yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Kita juga kebetulan kemarin bilang ke dokter waktu terakhir, 'Jangan kasih tahu dulu, biar kita mau surprise aja nanti'. Si Mila mau ada acara gender reveal," tutur Yakup.