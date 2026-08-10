Jessica Mila Unggah Momen Liburan di Labuan Bajo saat Pelayaran Ditutup Sementara

JAKARTA - Unggahan Jessica Mila saat menikmati suasana Pulau Padar, Labuan Bajo, di tengah penutupan sementara pelayaran wisata menuju kawasan tersebut, memicu rasa penasaran warganet. Pasalnya, aktris tersebut memperlihatkan suasana pantai yang tampak begitu sepi dalam momen liburannya.

Dalam unggahan yang beredar, Jessica Mila terlihat berada di kawasan pantai bersama dua orang lainnya. Mereka tampak menikmati pemandangan laut dengan hamparan pasir berwarna merah muda yang menjadi salah satu daya tarik Pulau Padar.

Menariknya, kawasan pantai yang terlihat dalam unggahan tersebut tampak lengang. Jessica dan rombongannya bahkan terlihat seperti sedang menikmati pantai tersebut secara privat.

Unggahan itu kemudian menjadi sorotan. Apalagi, pada waktu yang sama, pelayaran wisata menuju Pulau Padar dan Pulau Komodo diketahui sedang ditutup sementara.

Pelayaran Ditutup

Berdasarkan Maklumat Pelayaran yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, penutupan sementara pelayaran menuju Pulau Padar dan Pulau Komodo berlaku pada 6–10 Agustus 2026.