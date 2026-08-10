Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jessica Mila Unggah Momen Liburan di Labuan Bajo saat Pelayaran Ditutup Sementara

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |16:10 WIB
Jessica Mila Unggah Momen Liburan di Labuan Bajo saat Pelayaran Ditutup Sementara
Jessica Mila Unggah Momen Liburan di Labuan Bajo saat Pelayaran Ditutup Sementara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Unggahan Jessica Mila saat menikmati suasana Pulau Padar, Labuan Bajo, di tengah penutupan sementara pelayaran wisata menuju kawasan tersebut, memicu rasa penasaran warganet. Pasalnya, aktris tersebut memperlihatkan suasana pantai yang tampak begitu sepi dalam momen liburannya.

Dalam unggahan yang beredar, Jessica Mila terlihat berada di kawasan pantai bersama dua orang lainnya. Mereka tampak menikmati pemandangan laut dengan hamparan pasir berwarna merah muda yang menjadi salah satu daya tarik Pulau Padar.

Menariknya, kawasan pantai yang terlihat dalam unggahan tersebut tampak lengang. Jessica dan rombongannya bahkan terlihat seperti sedang menikmati pantai tersebut secara privat.

Unggahan itu kemudian menjadi sorotan. Apalagi, pada waktu yang sama, pelayaran wisata menuju Pulau Padar dan Pulau Komodo diketahui sedang ditutup sementara.

Pelayaran Ditutup

Berdasarkan Maklumat Pelayaran yang dikeluarkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, penutupan sementara pelayaran menuju Pulau Padar dan Pulau Komodo berlaku pada 6–10 Agustus 2026.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098613/potret_perayaan_natal_jessica_mila_dan_keluarga_otto_hasibuan_ibadah_bersama_di_villa-f5me_large.JPG
Potret Perayaan Natal Jessica Mila dan Keluarga Otto Hasibuan, Ibadah Bersama di Villa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051136/jessica_mila-7KoV_large.jpg
Reaksi Jessica Mila Lihat Yakup Hasibuan Berduaan dengan Jessica Wongso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3051014/yakup_hasibuan-ATse_large.jpg
Yakup Hasibuan Pamer Foto Bareng Jessica Wongso : Bukan Jessica Mila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040749/jessica_mila-zxsX_large.jpg
Jessica Mila Tak Peduli dengan Nyinyiran soal Bentuk Tubuh Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958518/5-potret-jessica-mila-prosesi-7-bulanan-tampil-anggun-dengan-kebaya-modern-WGOVY9ZdDi.jpg
5 Potret Jessica Mila Prosesi 7 Bulanan, Tampil Anggun dengan Kebaya Modern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/612/2951773/5-potret-jessica-mila-liburan-di-jepang-gemas-pamer-baby-bump-RyW3Ge6umx.jpg
5 Potret Jessica Mila Liburan di Jepang, Gemas Pamer Baby Bump
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement