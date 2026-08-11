Jessica Mila Jawab Tuduhan Netizen soal Liburan di Pulau Padar saat Rute Ditutup

JESSICA Mila akhirnya buka suara soal polemik liburannya bersama keluarga di Labuan Bajo yang ramai disorot. Sebelumnya, liburan tersebut menjadi perbincangan karena informasi penutupan pelayaran wisata ke sejumlah kawasan akibat cuaca buruk.

Lewat unggahan di Threads, Jessica menegaskan dirinya dan keluarga tidak pernah mengetahui adanya larangan berlayar ke Pulau Padar sebelum perjalanan dilakukan. Jessica mengatakan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam perjalanan tersebut.

Terlebih, Jessica mengatakan bahwa dirinya membawa anaknya, Kyarra, serta anak-anak lain yang ikut dalam rombongan. Menurut Jessica, keputusan mengenai rute perjalanan sepenuhnya diserahkan kepada kapten kapal yang membawa mereka.

“Untuk penentuan rute perjalanan ini, tentu kami menyerahkan sepenuhnya ke Captain kapal karena seluruh tanggung jawab dan keputusan mengenai rute, keamanan dan keselamatan kami adalah tanggung jawab Captain kapal,” tulis Jessica.

1. Tak Dapat Informasi dari Kapten

Jessica juga mengaku tidak mendapat informasi dari kapten mengenai adanya larangan untuk berlayar menuju Pulau Padar. Jessica menyebut kondisi di lapangan juga tidak membuatnya maupun keluarga curiga.

Saat itu, Jessica melihat masih ada kapal lain dan wisatawan yang bersandar serta naik ke Pulau Padar.

“Perlu aku luruskan bahwa sejak awal TIDAK ada pemberitahuan dari kapten bahwa ada larangan untuk berlayar ke Pulau Padar,” katanya.