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Jalani Pengobatan, Anak Bunga Zainal 3 Kali Bolak-balik RS Jakarta-Kuala Lumpur

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |17:18 WIB
Jalani Pengobatan, Anak Bunga Zainal 3 Kali Bolak-balik RS Jakarta-Kuala Lumpur
Jalani Pengobatan, Anak Bunga Zainal 3 Kali Bolak-balik RS Jakarta-Kuala Lumpur (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Kondisi kesehatan putra Bunga Zainal dan Sukhdev Singh masih membutuhkan penanganan intensif. Dalam satu bulan terakhir, sang anak bahkan harus tiga kali menjalani perawatan secara bergantian di rumah sakit Jakarta dan Kuala Lumpur, Malaysia, setelah kondisi kesehatannya terus mengalami naik turun.

Awalnya, sang putra didiagnosis mengalami muntaber yang diduga akibat keracunan makanan. Namun, setelah menjalani perawatan di Jakarta selama hampir satu minggu, kondisinya belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

"Keracunan makanan, terus muntaber. Berhari-hari kita masuk rawat di sini (Jakarta) tidak ada perubahan. Dibawa lah ke dokter yang nanganin biasa untuk di Kuala Lumpur. Nah, beberapa hari di sana kemarin, empat hari kalau enggak salah, pulang, sempat sekolah seminggu," cerita Sukhdev Singh saat ditemui di Bareskrim Polri, Selasa (18/8/2026).

Setelah sempat kembali ke sekolah, kondisi kesehatan sang anak kembali menurun. Usai sarapan, ia kembali mengalami muntah-muntah sehingga keluarga memutuskan untuk membawanya kembali ke Kuala Lumpur.

"Nah, kemarin habis sarapan pagi, dia kita keluar sebentar, muntah-muntah lagi. Muntah-muntah lagi itu di hari Jumat. Sabtu paginya itu harus balik ke sana (Kuala Lumpur). Sekarang dia dirawat di Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur," ungkapnya.

Menjalani Pengobatan

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Topik Artikel :
Anak Artis empedu Bunga Zainal
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