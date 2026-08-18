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Anak Bunga Zainal Alami Pembengkakan Organ dan Ada Lumpur di Empedu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |16:08 WIB
Anak Bunga Zainal Alami Pembengkakan Organ dan Ada Lumpur di Empedu
Anak Bunga Zainal Alami Pembengkakan Organ dan Ada Lumpur di Empedu (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Kondisi kesehatan putra bungsu Bunga Zainal dan Sukhdev Singh, Harmeel Pradhi Singh, tengah menjadi perhatian. Harmeel diketahui harus menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia, setelah mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius.

Sukhdev mengungkapkan kondisi putranya sempat mengkhawatirkan. Setelah menjalani sejumlah pemeriksaan, tim medis menemukan adanya masalah pada lambung dan empedu Harmeel.

"Kemarin ternyata lambungnya, begitu dicek kemarin itu ada virus katanya. Virusnya belum hilang. Nah, kemarin itu juga ada lumpur di empedunya, hasil dokter mengatakan. Tapi sudah mulai menipis, cuma terjadi pembengkakan," ujar Sukhdev Singh saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/8/2026).

Menurut Sukhdev, kondisi tersebut berawal dari bakteri yang terdapat pada makanan dan kemudian menyebabkan infeksi. Gangguan tersebut diduga berdampak pada sejumlah organ sehingga Harmeel perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kondisi Kesehatan Anak

Tim medis kemudian merencanakan pemeriksaan MRI (Magnetic Resonance Imaging) untuk mengetahui kondisi sang anak secara lebih detail. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar dokter dapat menentukan langkah penanganan yang tepat.

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Topik Artikel :
empedu Anak Artis Bunga Zainal
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