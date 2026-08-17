10 Manfaat Apel, Bisa Cegah Kanker dan Bantu Kesehatan Mental

JAKARTA - Apel merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Ada banyak jenis apel, mulai dari yang manis seperti Red Delicious, Fuji, dan Gala, sampai yang rasanya lebih asam seperti Granny Smith.

Selain enak dimakan langsung, apel juga sering digunakan untuk membuat pai, kukis, muffin, selai, salad, oatmeal, atau smoothie. Apel juga cocok dijadikan camilan, terutama jika dipotong-potong lalu dimakan bersama selai kacang.

Manfaat Apel untuk Kesehatan

Yang menarik, apel bukan cuma praktis dan enak, tetapi juga punya banyak manfaat kesehatan yang didukung oleh penelitian. Ini dia manfaat apel yang telah dilansir dari Healthline:

1. Kaya nutrisi

Apel termasuk buah yang padat nutrisi. Artinya, dalam satu porsi apel terdapat cukup banyak zat gizi. Apel juga kaya akan polifenol, yaitu kelompok senyawa tumbuhan yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa inilah yang kemungkinan berperan dalam banyak manfaat kesehatan dari apel.

Kalau ingin mendapatkan manfaat lebih banyak, sebaiknya jangan mengupas kulit apel. Kulitnya mengandung sekitar setengah dari total serat apel dan sebagian besar polifenolnya.

2. Cocok untuk diet

Sebuah penelitian menemukan bahwa makan apel utuh membuat seseorang merasa lebih kenyang dibandingkan minum jus apel dalam jumlah yang sama. Salah satu alasannya adalah apel utuh dapat memperlambat pengosongan lambung.

3. Baik untuk kesehatan jantung

Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi sekitar 100–150 gram apel utuh per hari berhubungan dengan risiko penyakit jantung dan beberapa faktor risikonya yang lebih rendah, termasuk tekanan darah tinggi.