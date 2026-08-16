Ini Alasan Orang Lebih Suka di Rumah saat Weekend, Bukan untuk Pergi dari Kehidupan Sosial

JAKARTA - Bagi banyak orang, akhir pekan yang ideal bukanlah jadwal yang padat, tempat yang ramai, atau segudang rencana sosial. Akhir pekan mereka mungkin terlihat jauh lebih tenang: pagi yang santai, lingkungan yang tenang, dan menghabiskan waktu tanpa jadwal yang mengikat.

Diam di rumah kadang dinilai sebagai cara menghindari kehidupan luar. Padahal, bagi banyak orang, ini sekadar cara mereka mengembalikan keseimbangan setelah seminggu penuh sibuk bekerja. Daya tariknya bukan selalu karena ingin menyendiri, melainkan soal kenyamanan, kendali, dan punya ruang yang cukup untuk berpikir serta kembali pada rutinitas sehari-hari.

Melansir The Standard, inilah alasan sebagian orang lebih senang menghabiskan akhir pekan di rumah:

1. Memulihkan diri setelah sibuk bekerja

Setelah berhari-hari bekerja, menempuh perjalanan, dan terus-menerus mengambil keputusan, beberapa orang secara alami mencari ritme yang lebih lambat. Sebuah studi menyatakan bahwa melepaskan diri secara mental dari pikiran soal pekerjaan adalah kunci untuk memulihkan diri. Cara pemulihannya bisa lewat hal-hal biasa yang menenangkan, seperti tidur lebih lama, memasak makanan favorit, atau beres-beres kamar.

2. Rutinitas yang nyaman

Sebagian orang merasa lebih rileks jika waktu luangnya punya ritme yang bisa ditebak. Mereka menikmati rutinitas kecil seperti pergi ke kedai kopi yang sama, jalan santai rutin, atau menonton serial favorit di hari Minggu. Rutinitas ini menciptakan ruang yang aman sehingga pikiran tidak perlu terus-terusan beradaptasi.

3. Mempererat Hubungan dengan Orang Terdekat