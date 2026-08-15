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Hati-Hati! Perut Buncit Bisa Menguras Stamina Pria

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |09:10 WIB
Hati-Hati! Perut Buncit Bisa Menguras Stamina Pria
Hati-Hati! Perut Buncit Bisa Menguras Stamina Pria (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Lingkar perut yang semakin membesar pada pria bukan hanya persoalan penampilan. Penumpukan lemak, terutama lemak visceral di sekitar organ dalam perut, dapat berkaitan dengan perubahan metabolisme dan kadar hormon yang berperan penting terhadap kesehatan serta vitalitas pria.

Dokter Spesialis Urologi sekaligus edukator kesehatan, dr. Andika Afriansyah, melalui unggahan video di akun Instagram-nya menjelaskan bahwa lemak berlebih pada tubuh pria dapat memengaruhi keseimbangan hormon testosteron.

“Perut buncitmu itu lagi ngabisin hormon testosteron darahmu. Bukan ngasal, ini beneran kejadian di dalam badan kita,” ujar dr. Andika.

Jaringan Lemak Perut

Ia menjelaskan bahwa jaringan lemak memiliki enzim aromatase yang dapat mengubah sebagian testosteron menjadi estrogen. Karena itu, penumpukan lemak berlebih dapat berkaitan dengan perubahan keseimbangan hormon dalam tubuh.

“Fun fact-nya, lemak di perut cowok usia 30-an itu unik. Dia punya semacam pabrik yang mengubah testosteron kamu jadi hormon cewek, testosteron jadi estrogen. Jadi, makin gede perutmu, makin banyak testosteron yang keambil,” jelasnya.

Menurut dr. Andika, kondisi tersebut juga dapat membentuk siklus yang kurang menguntungkan. Ketika berat badan dan lemak tubuh meningkat, perubahan metabolisme serta hormon dapat membuat seseorang semakin sulit menjaga komposisi tubuh ideal.

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