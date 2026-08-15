Benarkah Ukuran Penis Orang Gemuk Lebih Kecil? Ini Jawaban Dokter

Benarkah Ukuran Penis Orang Gemuk Lebih Kecil? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)

JAKARTA - Berat badan berlebih ternyata dapat memengaruhi tampilan organ intim pria. Kondisi tersebut bahkan bisa membuat penis terlihat lebih pendek atau seolah-olah masuk ke dalam, meski ukuran sebenarnya tidak mengalami perubahan.

Fenomena ini dikenal secara medis sebagai buried penis atau penis terkubur. Kondisi tersebut dapat terjadi pada pria dengan obesitas, terutama ketika terjadi penumpukan lemak berlebih di sekitar pangkal penis.

Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo, menjelaskan bahwa kondisi tersebut cukup sering ditemukan pada pria dengan obesitas berat.

"Hati-hati juga ya, ada kondisi kelainan yang disebut dengan buried penis. Buried penis itu adalah penis yang terkubur. Jadi ini sering saya temukan pada pria-pria yang gemuk, obesitas parah," ujar dr. Jefry.

Pria Obesitas

Ia menjelaskan, pria dengan obesitas sebenarnya bisa memiliki ukuran penis yang normal. Namun, penumpukan jaringan lemak, terutama di sekitar paha bagian atas dan pangkal kelamin, dapat membuat sebagian batang penis tertutup.