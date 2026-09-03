Benarkah Lampu Redup Bikin Wanita Lebih Rileks saat Berhubungan Intim? Ini Kata Dokter

Benarkah Lampu Redup Bikin Wanita Lebih Rileks saat Berhubungan Intim? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)

JAKARTA - Menciptakan suasana yang nyaman dan intim bersama pasangan kerap kali berawal dari hal-hal sederhana, salah satunya adalah pengaturan pencahayaan kamar. Tak sedikit pasangan, khususnya kaum hawa, yang merasa jauh lebih rileks dan tenang saat berhubungan intim dalam kondisi lampu yang redup atau remang-remang ketimbang pencahayaan yang terang benderang.

Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo dalam unggahan video di akun instagramnya membeberkan alasan psikologis dan kenyamanan di balik pilihan pencahayaan ini melalui unggahan edukasi di akun Instagram pribadinya.

Menurutnya, suasana remang-remang mampu menghadirkan kehangatan serta menurunkan tingkat kejangkungan (awkwardness) antar Pasangan Suami Istri (Pasutri).

“Jangan salah, beberapa orang juga ya ketika lampu lebih gelap, remang-remang, itu membantu dia untuk lebih rileks, suasananya lebih hangat,” kata dr. Jefry.

Efek Lampu Redup

Dia menambahkan bahwa lampu yang menyala terlalu terang kerap kali memberikan kesan yang terlalu tajam atau intens bagi sebagian orang, sehingga berpotensi merusak mood keintiman.