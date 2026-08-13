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Perbandingan Kereta Api Cepat Whoosh dan KA Parahyangan, Pilih Mana?

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |19:37 WIB
Perbandingan Kereta Api Cepat Whoosh dan KA Parahyangan, Pilih Mana?
Kereta Api Cepat Whoosh. (Foto: dok KCIC)
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JAKARTA - Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung kini semakin mudah berkat hadirnya berbagai pilihan moda transportasi. Selain menggunakan kendaraan pribadi atau bus, masyarakat dapat memilih perjalanan menggunakan kereta api dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu layanan yang banyak diminati adalah kereta api cepat Whoosh, yang menawarkan waktu tempuh jauh lebih singkat dibandingkan kereta konvensional.

Di sisi lain, KA Parahyangan tetap menjadi pilihan favorit bagi banyak penumpang karena menawarkan perjalanan langsung dari pusat Kota Jakarta menuju pusat Kota Bandung. Kedua layanan tersebut sama-sama memiliki kelebihan masing-masing. Karena itu, sebelum membeli tiket, ada baiknya memahami perbedaan keduanya agar Anda dapat memilih transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhan perjalanan.

Apa Perbedaan Whoosh dan KA Parahyangan?

Meski sama-sama melayani rute Jakarta–Bandung, Whoosh dan KA Parahyangan memiliki konsep layanan yang cukup berbeda. Berikut beberapa aspek yang dapat dijadikan pertimbangan.

1. Waktu Tempuh Perjalanan

Keunggulan utama Whoosh terletak pada kecepatannya. Kereta cepat ini mampu menempuh perjalanan dari Stasiun Halim menuju Tegalluar hanya sekitar 40 menit dengan kecepatan operasional hingga 350 km/jam.

Namun, bagi penumpang yang ingin menuju pusat Kota Bandung, perjalanan biasanya masih perlu dilanjutkan menggunakan kereta feeder dari atau menuju Stasiun Padalarang dengan waktu tempuh sekitar 19 menit.

      
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