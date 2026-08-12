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Viral! Pengantin Pria Salah Pakai Cincin Istri saat Ijab Kabul, Sampai Harus Minta Tolong Damkar

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Pengantin Pria Salah Pakai Cincin Istri saat Ijab Kabul, Sampai Harus Minta Tolong Damkar
Pengantin pria salah pakai cincin. (Foto: Instagram)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menampilkan seorang pengantin pria menghadapi momen tak biasa. Pria tersebut salah memakai cincin pernikahan yang seharusnya untuk istrinya saat ijab kabul dilakukan.

Cincin yang terlalu kecil ini akhirnya susah dilepas oleh sang pengantin pria. Kejadian ini bahkan sampai berbuntut panjang karena harus memanggil damkar untuk menolong.

Pengantin pria salah pakai cincin

1. Pengantin Pria Salah Pakai Cincin

Dalam video yang tersebar di media sosial, pengalaman unik dialami Muhammad Makbul, pengantin pria asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Usai ijab kabul, Makbul justru harus meminta bantuan petugas pemadam kebakaran (damkar).

Langkah ini dilakukan karena Makbul salah memakai cincin milik sang istri. Makbul mendatangi kantor Damkar Gowa untuk meminta bantuan melepaskan cincin yang tersangkut di jarinya.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu 13 Juli 2026 setelah prosesi ijab kabul. Cincin yang seharusnya dikenakan oleh pengantin wanita justru masuk ke jari pengantin pria.

Prosesi ijab kabul sendiri diketahui berlangsung di Gedung Haji Bate. Lokasinya cukup dekat dengan kantor Damkar Gowa, yakni sekitar 200 meter.

 

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