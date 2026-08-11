Kisah Destry Damayanti, Sosok yang Berpeluang Jadi Perempuan Pertama Pimpin Bank Indonesia

Kisah Destry Damayanti, Sosok yang Berpeluang Jadi Perempuan Pertama Pimpin Bank Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Nama Destry Damayanti menjadi perhatian setelah dirinya dipercaya menjalankan tugas sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI). Penunjukan tersebut dilakukan setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI.

Sesuai mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas gubernur hingga Presiden dan DPR menetapkan gubernur definitif. Dalam kondisi tersebut, Destry yang menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI mengambil peran sebagai pemimpin sementara bank sentral.

Destry memastikan operasional Bank Indonesia tetap berjalan seperti biasa. Ia menyatakan BI akan terus menjalankan mandatnya, termasuk menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Profil Destry Damayanti

Destry Damayanti merupakan ekonom senior yang lahir di Jakarta pada 1963. Perempuan ini memiliki pengalaman panjang di bidang ekonomi, perbankan, pasar keuangan, hingga kebijakan publik.

Sebelum menduduki posisi penting di Bank Indonesia, Destry telah menjalani karier di sejumlah institusi. Pengalamannya mencakup dunia akademik, riset ekonomi, industri keuangan, hingga lembaga regulator.

Destry pernah menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Ia juga berpengalaman sebagai ekonom di sejumlah institusi keuangan, komisaris di sektor perbankan, serta anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).