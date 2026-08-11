Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ladies! Awas Terjebak Love Scamming, Kenali Ciri-cirinya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |19:06 WIB
Ladies! Awas Terjebak Love Scamming, Kenali Ciri-cirinya!
Ilustrasi love scamming. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Kemudahan di era digital membuka akses bersosialisasi secara daring, termasuk adanya modus kejahatan baru. Love scamming adalah salah satu contoh kejahatan daring. Modus kejahatan ini merupakan penipuan dan pemerasan terhadap  korban dengan membangun hubungan romantis dan emosional.

Modus ini kian marak terjadi, termasuk di Indonesia. Kejahatan ini juga telah merenggut banyak korban, baik secara finansial maupun emosional. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) diterima 3.494 laporan dari masyarakat terkait modus penipuan daring love scam sepanjang 2025. 

Ciri-ciri Pelaku Love Scamming

Agar tak terjebak dengan modus kejahatan daring ini, kamu wajib tahu ciri-ciri pelaku yang biasanya sudah terstruktur dan meyakinkan. Yuk kenali modusnya:

1. Pencarian Target dan Pendekatan Awal

Pelaku love scamming aktif mencari korban di berbagai platform daring, misalnya media sosial dan aplikasi kencan. Mereka seringkali menargetkan individu yang terlihat kesepian, rentan secara emosional, atau memiliki kekayaan. Bahkan tak jarang perempuan usia paruh baya pun jadi targetnya.

Setelah menemukan target, pelaku akan memulai komunikasi dengan profil palsu yang menarik. Profil ini biasanya diisi dengan foto yang menggambarkan pria tampan dan mapan, informasi pribadi yang terlihat sempurna, seperti profesi tentara, insinyur, dokter, atau pebisnis sukses, dan cerita hidup yang menyentuh hati.

2. Jalin Hubungan dan Bangun Kepercayaan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/612/3235404//kasus_love_scamming-xIls_large.jpeg
Polisi Ungkap Kasus Love Scamming, Incar Perempuan Usia 45-60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/622/3192978//waspada_scam-30AP_large.jpg
Investasi Bodong! Ini Ciri-Ciri Modus Scam Telegram Palsu yang Harus Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183589//purbaya-CZQ7_large.jpg
Purbaya Peringatkan Perusahaan Besar, Manipulasi Harga Izin Impor Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180482//viral-eS7u_large.jpg
Polda Metro Bongkar Penipuan Trading Crypto Miliaran Rupiah, Satu Pelaku Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812//penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170509//loker-ZcyV_large.jpg
Jangan Tertipu! BNI Tegaskan Rekrutmen Gratis, Jangan Transfer Uang untuk Lowongan Kerja
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement