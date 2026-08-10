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Malas Berhubungan Seks dengan Pasangan? Ini Penyebabnya

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |02:05 WIB
Malas Berhubungan Seks dengan Pasangan? Ini Penyebabnya
Malas Berhubungan Seks dengan Pasangan? Ini Penyebabnya (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Keinginan untuk berhubungan intim dengan pasangan bisa berubah seiring waktu. Ada kalanya seseorang merasa bergairah, tetapi pada kondisi tertentu justru tidak memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi tubuh hingga dinamika hubungan.

Penurunan hasrat seksual atau libido tidak selalu menandakan adanya gangguan. Namun, jika berlangsung cukup lama, muncul secara tiba-tiba, atau mulai memengaruhi hubungan dengan pasangan, kondisi tersebut perlu diperhatikan.

Stres dan Kelelahan Bisa Menurunkan Gairah

Salah satu faktor yang cukup sering memengaruhi libido adalah tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Stres akibat pekerjaan, masalah keuangan, urusan keluarga, hingga persoalan dalam hubungan dapat membuat pikiran sulit rileks, demikian dilansir dari laman bodyandsoul.

Melansir laman bodyandsoul, kelelahan fisik juga dapat membuat seseorang tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas seksual. Kondisi ini terutama dapat terjadi ketika waktu istirahat tidak mencukupi atau seseorang memiliki banyak aktivitas dalam kesehariannya.

Selain faktor psikologis, masalah kesehatan juga dapat berpengaruh terhadap gairah seksual. Diabetes, obesitas, penyakit pembuluh darah, gangguan kesehatan mental, hingga perubahan hormon merupakan beberapa kondisi yang dapat berkaitan dengan perubahan libido.

Penggunaan obat tertentu juga berpotensi memberikan efek samping yang memengaruhi keinginan seksual.

Libido Berbeda dengan Kemampuan Ereksi

Penurunan gairah seksual sering kali dianggap sama dengan gangguan ereksi. Padahal, keduanya merupakan kondisi yang berbeda.

      
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