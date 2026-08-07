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Viral! Kepala Bocah Nyangkut di Pagar Stadion saat Nonton Timnas Indonesia, Endingnya Kocak

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Kepala Bocah Nyangkut di Pagar Stadion saat Nonton Timnas Indonesia, Endingnya Kocak
Anak nyangkut di Stadion Pakansari saat saksikan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@Arrayyanraja)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan aksi kocak dari seorang bocah laki-laki. Tak disangka, kepala bocah itu nyangkut di pagar stadion saat menyaksikan Timnas Indonesia.

Sang ayah dan orang yang berada di stadion pun dengan sigap menolong bocah tersebut. Namun, ending dalam video itu justru tak disangka-sangka.

Anak nyangkut di Stadion Pakansari

1. Kepala Bocah Nyangkut

Dalam video yang diunggah akun @Arrayyanraja, terlihat seorang bocah laki-laki yang merupakan suporter Timnas Indonesia menjadi sorotan. Pasalnya, bocah itu terlihat menangis di tribun Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, saat menyaksikan skuad Garuda menghadapi Vietnam dalam fase grup Piala AFF 2026.

Banyak warganet awalnya mengira tangisan tersebut terjadi karena sang bocah kecewa dengan hasil pertandingan yang disaksikannya. Sebab diketahui, Timnas Indonesia harus takluk 0-3 dari Vietnam.

Namun, fakta di balik kejadian tersebut justru membuat banyak orang tertawa sekaligus merasa kasihan sekaligus tergelitik. Bocah tersebut ternyata bukan menangis karena pertandingan, melainkan karena kepalanya tersangkut di sela-sela pagar stadion.

Dalam video yang beredar, terlihat sang bocah kesulitan melepaskan kepalanya dari celah pagar. Situasi tersebut membuatnya panik hingga menangis, sementara beberapa suporter di sekitar langsung berusaha membantu.

Beruntung, orang-orang di lokasi sigap memberikan pertolongan. Setelah beberapa saat, kepala bocah tersebut akhirnya berhasil dilepaskan. Namun, cara yang dilakukan di luar prediksi. Orang di sekitarnya justru mencoba mendorong tubuh anak tersebut ke bagian depan pagar. Lalu, sang anak diangkat ke atas hingga akhirnya bisa terselamatkan.

 

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