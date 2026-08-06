Mengenal Kolostrum ASI Pertama Berwarna Kuning yang Kaya Antibodi untuk Bayi, Jangan Dibuang!

MASIH banyak masyarakat yang menganggap cairan air susu ibu (ASI) pertama yang berwarna kuning dan kental sebagai "ASI basi". Alhasil, ASI yang disebut kolostrum tersebut justru kerap dibuang.

Lantas, apakah hal tersebut hanyalah mitos? Ataukah benar cairan ASI bernama kolostrum ini benar harus dibuang?

1. Mengenal Kolostrum

Menurut dr. Mutiara Retno Anjani, Sp.A dari RS Hermina Serpong, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone, kolostrum adalah cairan pertama yang keluar dari payudara setelah melahirkan. Kolostrum juga sering atau sering dijuluki golden liquid karena kandungan gizinya yang sangat berharga bagi bayi baru lahir.

"ASI kolostrum atau golden liquid itu sangat penting karena mengandung banyak protein dan antibodi yang akan diturunkan dari ibu kepada bayinya. Sebaiknya memang didapatkan jangan justru dibuang," ujar dr. Mutiara.

Kolostrum merupakan ASI pertama yang diproduksi ibu pada awal masa menyusui. Meski jumlahnya sedikit, cairan ini memiliki konsentrasi protein, antibodi, dan zat kekebalan tubuh yang sangat tinggi.

Kandungan tersebut berperan membantu membentuk sistem imun bayi yang masih berkembang. Dengan begitu, bayi dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai infeksi pada masa-masa awal kehidupannya.

Karena manfaatnya yang besar, kolostrum sebaiknya diberikan kepada bayi. Jadi, anggapan kolostrum harus dibuang itu hanyalah mitos.