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Viral! Ngeledek di Liang Lahad, Tukang Gali Kubur Panik Tertimpa Tanah

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |06:05 WIB
Viral! Ngeledek di Liang Lahad, Tukang Gali Kubur Panik Tertimpa Tanah
Tukang gali kubur tertimpa tanah. (Foto: Instagram/@nurikhsan.85)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan momen menegangkan sekaligus menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ada seorang tukang gali kubur yang tampak bercanda di tengah pekerjaannya.

Namun, momen tak terduga justru terjadi. Tukang gali kubur itu panik bukan main kala justru tertimpa tanah benaran.

Tukang gali kubur

1. Ngeledek di Liang Lahad

Dilansir dari unggahan Instagram @nurikhsan.85, sebuah video memperlihatkan seorang tukang gali kubur yang tampaknya tengah mengecek ukuran liang lahad yang dibuat. Dia pun berbaring di lubang yang telah digali.

Namun, di tengah-tengah pekerjaannya itu, tukang gali kubur yang sedang berbaring malah mengeluarkan candaan. Tak lama setelah aksinya, kejadian tak terduga pun menimpanya.

Tukang gali kubur

Tiba-tiba, tanah yang ada di dinding atas sebelah kanannya longsor hingga menimpa dirinya. Dalam sekejap, tubuh sang tukang gali kubur itu langsung terkubur, tertutup longsoran tanah dari sisi galian

Sontak, suasana berubah panik. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi segera berusaha memberikan pertolongan. Beruntung, korban berhasil dievakuasi dari dalam liang sebelum terjadi hal yang lebih serius.

 

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