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3 Posisi Seks yang Paling Disukai Wanita, Pria Wajib Tau Nih!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |02:10 WIB
3 Posisi Seks yang Paling Disukai Wanita, Pria Wajib Tau Nih!
3 Posisi Seks yang Paling Disukai Wanita, Pria Wajib Tau Nih! (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Kenyamanan dan kedekatan emosional ternyata menjadi faktor utama yang memengaruhi kepuasan perempuan saat berhubungan intim. Hal itu terungkap dalam survei terhadap ribuan perempuan di Amerika Serikat dan Inggris yang mengungkap tiga posisi seks yang paling banyak disukai.

Survei yang melibatkan 2.590 responden perempuan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman seksual yang memuaskan tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik, tetapi juga komunikasi, rasa nyaman, dan hubungan emosional dengan pasangan.

Juru bicara Seduced AI mengatakan banyak orang memiliki ekspektasi yang dipengaruhi oleh film dewasa, padahal preferensi di dunia nyata sering kali berbeda.

"Ada perbedaan besar antara apa yang ditampilkan di film dewasa dengan apa yang benar-benar terasa menyenangkan bagi pasangan. Mencoba hal baru memang menarik, tetapi kenyamanan dan kepuasan kedua belah pihak tetap menjadi hal yang paling penting," ujarnya dilansir dari laman Body and Soul.

Laporan preferensi seksual perempuan yang dirilis pada Januari 2026 juga menyebutkan bahwa posisi yang sederhana justru lebih banyak dipilih dibanding posisi yang membutuhkan tenaga atau fleksibilitas tinggi.

Berikut tiga posisi seks yang paling disukai perempuan berdasarkan hasil survei tersebut.

1. Missionary

Posisi missionary menjadi pilihan utama. Responden menilai posisi ini memungkinkan adanya kontak mata dan interaksi secara langsung dengan pasangan, sehingga menciptakan kedekatan emosional yang lebih kuat. Selain itu, posisi missionary juga dinilai mudah dimodifikasi, misalnya dengan menambahkan bantal di bawah pinggul agar terasa lebih nyaman.

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