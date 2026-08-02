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Kenapa Kurang Minum Air Putih Bisa Merusak Ginjal? Ini Kata Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |10:10 WIB
Kenapa Kurang Minum Air Putih Bisa Merusak Ginjal? Ini Kata Dokter
Kenapa Kurang Minum Air Putih Bisa Merusak Ginjal? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)
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JAKARTA Air putih memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Sayangnya, masih banyak orang yang kurang memenuhi kebutuhan cairan harian tanpa menyadari bahwa kebiasaan tersebut dapat mengganggu kerja ginjal, bahkan meningkatkan risiko kerusakan organ jika berlangsung dalam jangka panjang.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Hamidah, dalam cuplikan podcast bersama Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo, yang diunggah di akun Instagram, menjelaskan bahwa kurangnya asupan air putih dapat menurunkan volume darah di dalam tubuh.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi menuju ginjal.

"Kurang minum air putih itu bisa merusak ginjal karena kalau misalnya kita kurang minum air putih, artinya volume di dalam darah tubuh kita berkurang. Kemudian akhirnya aliran darah menuju ke ginjal juga berkurang, itu berarti ya nutrisi menuju ke ginjal akhirnya berkurang," kata dr. Hamidah.

Cara Kerja Ginjal

Ia menambahkan, saat tubuh kekurangan cairan, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring sisa metabolisme. Salah satu tanda paling mudah dikenali ketika tubuh mengalami kekurangan cairan adalah warna urine yang menjadi lebih pekat daripada biasanya.

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