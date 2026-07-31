Dewi Perssik Didik Anak Taat Agama: Jangan Lupa Salat!

JAKARTA - Dewi Perssik mengungkapkan nilai utama yang selalu ia tanamkan kepada putranya, Felice Gabriel, yang kini sedang menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil). Bagi pedangdut yang akrab disapa Depe itu, kesuksesan bukan diukur dari harta, melainkan dari ketaatan menjalankan ajaran agama dan memiliki akhlak yang baik.

Penyanyi asal Jember itu menegaskan bahwa fondasi agama menjadi hal utama yang ia tanamkan kepada Gabriel. Ia ingin putranya selalu mengingat Tuhan di mana pun berada, terutama saat jauh dari pengawasan orang tua.

"Aku nggak kepengin anakku jadi orang kaya, aku pengin anakku selalu jadi anak yang saleh. Jadi kalau di Allah, itu selalu diingatin," tegas Dewi Perssik saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Selalu Ajarkan Agama

Bagi Dewi, keberhasilan seorang anak tidak diukur dari materi, melainkan dari keteguhan hati dalam menjalankan perintah agama. Ia pun tak pernah bosan mengingatkan Gabriel agar selalu menunaikan salat, di mana pun berada.

"Jadi ke depannya bagaimana dia, dirikan diri terhadap Allah insyaallah akan berjalan. Yang penting adalah, jangan pernah melupakan salat. Di mana pun berada. Itu sekali," tambahnya.