Cerita Dewi Perssik soal Putranya Masuk Rumah Sakit 3 Hari saat Pendidikan Militer

JAKARTA – Pedangdut Tanah Air, Dewi Perssik, berbagi cerita soal putranya yang tengah menjalani pendidikan militer. Dia mengaku kaget mendengar kabar bahwa sang anak tercinta sempat masuk rumah sakit selama 3 hari.

Kabar ini pun baru diketahui Dewi Perssik saat bertemu komandan pleton (Danton) sang putra. Meski begitu, rasa bangga tetap dirasakan Dewi Perssik melihat putranya, Felice Gabriel, yang tengah menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil).

"Ternyata kemarin sempat masuk rumah sakit tiga hari. Aku baru dikasih tahu sama dantonnya tadi kan ketemu, terus dikasih lihat: 'Ini mumpung Gabriel pulang ya Bu, jadi kemarin sempat masuk rumah sakit tiga hari'," ujar Dewi Perssik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

1. Kondisi Menurun

Dewi Perssik menduga kondisi fisik anaknya menurun. Hal ini terjadi karena kerasnya latihan di kecabangan infanteri.

"Ternyata dia diare mungkin makanan dan yang lain-lain. Kan soalnya kan Gabriel masuk ke Infanteri, jadi mungkin lebih keras. Jadi ya kayak gitulah," jelas Dewi Perssik.

Meski demikian, Depe menilai hal itu lumrah terjadi selama masih dalam kondisi yang wajar. Ia juga menilai Gabriel termasuk anak yang tegar dan tidak ingin membuat ibundanya khawatir. Saat ditanya apakah ia merasa tertekan, Gabriel memilih untuk menenangkan sang mama.

"Tapi aku bilang, 'Kamu enggak kepikiran kan?' 'Ah, pikirin apa sih Ma, enggak ada,' gitu doang. Dia mencoba untuk begitu," tambah Depe.