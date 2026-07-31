Cara Dewi Perssik Lepas Kangen dengan Anak yang Sedang Akmil

Cara Dewi Perssik Lepas Kangen dengan Anak yang Sedang Akmil (Foto: Instagram)

JAKARTA – Dewi Perssik mengungkapkan cara sederhana yang dilakukannya untuk mengobati rasa rindu kepada putra semata wayangnya, Felice Gabriel, yang kini tengah menjalani pendidikan Akademi Militer (Akmil). Meski komunikasi mereka dibatasi aturan kampus, pedangdut tersebut memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbincang dengan sang anak.

Dewi mengaku hubungannya dengan Gabriel tetap terjalin sangat dekat meski kini terpisah jarak. Bahkan, ketika sang putra mendapat jatah memegang ponsel, keduanya bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbincang melalui sambungan video.

Pemilik goyang gergaji itu mengatakan komunikasi mereka kerap terasa seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara.

"Jadi selalu... misalkan dapat handphone nih, 'Ma,' dia tuh kayak kita pacaran, kayak video call. Aku mau mandi, 'Ma, Mama mau mandi dulu.' 'Ya udah diidupin nggak apa-apa.' Jadi nyala," ujar Dewi Perssik saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Sleep Call Bareng Anak

Tak hanya itu, Dewi juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Gabriel kerap melakukan sleep call. Bahkan, sambungan telepon sering kali tetap menyala meski dirinya sudah tertidur karena kelelahan setelah bekerja.