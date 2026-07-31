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Studi: Makan Satu Alpukat Sehari Bisa Turunkan Risiko Penyakit Jantung

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |08:03 WIB
Studi: Makan Satu Alpukat Sehari Bisa Turunkan Risiko Penyakit Jantung
Alpukat. (Foto: dok Magnific/jcomp)
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JAKARTA - Alpukat dikenal sebagai buah yang kaya serat dan punya lemak sehat. Alpukat juga sering dikombinasikan dengan bahan makanan lain untuk minuman sehat dan sarapan.

Melansir situs kesehatan Healthline, sebuah studi menemukan bahwa makan satu alpukat setiap hari dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung, terutama pada orang yang mengalami obesitas.

Penelitian tersebut menemukan bahwa konsumsi alpukat setiap hari berkaitan dengan penurunan kadar partikel LDL (low-density lipoprotein), yaitu partikel yang membawa kolesterol di dalam darah dan berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung.

Studi yang diterbitkan pada 12 Juni 2026 di Journal of Clinical Lipidology melibatkan orang dewasa dengan obesitas. Selama enam bulan, sebagian peserta diminta mengonsumsi satu alpukat per hari, sementara kelompok lainnya tetap menjalani pola makan seperti biasa.

Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang makan alpukat mengalami penurunan jumlah partikel LDL, yang merupakan salah satu penanda penting risiko penyakit jantung.

Para peneliti memperkirakan perubahan tersebut setara dengan penurunan risiko penyakit jantung sekitar 4 persen. Menariknya, manfaat ini terjadi meskipun berat badan dan lingkar pinggang peserta tidak berubah secara signifikan.

Mengapa Partikel LDL Penting?

Banyak orang hanya mengenal istilah kolesterol LDL atau “kolesterol jahat”. Namun, yang juga penting adalah jumlah dan ukuran partikel LDL.

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