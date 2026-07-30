Viral! Penjual Martabak Pakai Kapak Wiro Sableng Buat Potong Makanan

SEBUAH video viral di media sosial yang menampilkan penjual martabak tak biasa. Pasalnya, penjual makanan itu memotong martabak yang dijual menggunakan kapak ala Wiro Sableng.

Sontak, aksi sang penjual yang dikabarkan berada di Semarang ini viral di media sosial. Pasalnya, cara penjual menyajikan pesanan ini tak biasa.

1. Penjual Martabak Pakai Kapak Wiro Sableng

Dilansir dari akun Instagram @kawan_lapar, penjual terlihat membuka martabak telur yang baru matang dari atas wajan. Setelah itu, penjual yang merupakan ibu-ibu itu mengambil sebuah kapak berukuran kecil yang menjadi ciri khas lapaknya.

Dengan gerakan cepat dan tegas, martabak langsung dipotong menjadi beberapa bagian dengan hasil yang rapi. Bukan Cuma untuk memotong martabak, kapak ala Wiro Sableng itu juga digunakan untuk membuka kaleng susu kental manis.

Aksi tersebut sontak menarik perhatian para pembeli yang menyaksikan langsung maupun warganet yang menonton videonya di media sosial. Banyak yang mengaku terhibur karena penyajian martabak dibuat layaknya sebuah pertunjukan.

Pasalnya, kapak yang digunakan mengingatkan pada senjata khas tokoh fiksi Wiro Sableng. Penggunaan atribut tersebut membuat lapak martabak memiliki identitas yang unik sekaligus menjadi daya tarik tersendiri di tengah banyaknya penjual martabak.

Selain cita rasa makanan, kreativitas dalam menyajikan pesanan dinilai menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menarik perhatian pelanggan. Tak sedikit pembeli yang sengaja datang untuk menyaksikan atraksi pemotongan martabak sekaligus mengabadikannya dalam bentuk video.