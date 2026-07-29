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Viral! Murid dan Guru Menikah dengan Beda Usia 23 Tahun, Netizen: Cocok Aja Sih

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |06:10 WIB
Viral! Murid dan Guru Menikah dengan Beda Usia 23 Tahun, Netizen: Cocok Aja Sih
Viral! Murid dan Guru Menikah dengan Beda Usia 23 Tahun, Netizen: Cocok Aja Sih (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Kisah pernikahan seorang pria dengan mantan gurunya saat masih duduk di bangku SMK tengah viral dan menjadi perhatian warganet. Pasangan yang terpaut usia 23 tahun ini viral setelah membagikan perjalanan cinta mereka melalui media sosial.

Cerita tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok @mr.coyk dan Instagram @mrco.yk. Dalam sejumlah unggahannya, pasangan yang akrab disapa "Mami Papi" itu menceritakan bagaimana hubungan mereka berawal hingga akhirnya berujung di pelaminan.

Pria bernama Erlangga, yang kini berusia 26 tahun, menikah dengan Endang, 49 tahun. Endang diketahui merupakan guru mata pelajaran Tata Busana di SMK Muhammadiyah Sragen dan telah mengajar di sekolah tersebut sejak 2009.

Kedekatan dengan Guru

Saat masih berstatus siswa, hubungan keduanya sebatas guru dan murid. Setelah Erlangga lulus sekolah, mereka sempat tidak berkomunikasi hingga akhirnya kembali bertemu sekitar dua tahun kemudian, ketika pandemi COVID-19 mulai mereda.

Kedekatan mereka bermula dari aktivitas jual beli masker. Saat itu Endang berjualan masker, sedangkan Erlangga menjadi salah satu pembelinya. Interaksi tersebut kemudian berkembang menjadi komunikasi yang semakin intens hingga akhirnya muncul rasa saling tertarik.

"Kita bisa dekat berawal dari Bu Guru jualan masker pada saat COVID dan saya konsumennya. Bisa disingkat dari partner bisnis jadi jodoh," ujar Erlangga.

Kisah mereka kembali ramai diperbincangkan setelah video dan foto kebersamaan yang diunggah di media sosial menarik perhatian warganet. Salah satu unggahan bahkan disertai tulisan yang mengisahkan masa lalu mereka.

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Topik Artikel :
guru Pengantin Viral menikah Viral
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