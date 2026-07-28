Bahaya Diabetes di Balik Kenikmatan Yoghurt, Ini Kata Menkes

JAKARTA - Yoghurt memang dessert yang menyegarkan. Apalagi yoghurt terkenal menyehatkan dan khasiatnya baik untuk pencernaan, sehingga bisa jadi menu alternatif untuk diet.

Namun, jangan tergiur dengan manfaat tersebut. Pada yoghurt kemasan ternyata ada yang gula tersembunyi yang meningkatkan risiko diabetes.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam video Budi Gemar Sharing di akun Instagram pribadinya mengungkapkan bahaya yoghurt kemasan yang ready to go.

“Banyak yang beranggapan kalau minum yoghurt itu sudah pasti sehat. Katanya begitu, tapi kok saya kurang setuju ya. Alasannya sederhana, karena semuanya tergantung kalian pilih yoghurt yang mana,” katanya.

“Biasanya kalau membeli yoghurt yang dicari probiotiknya, lalu proteinnya, tapi kalau udah ditambah rasa-rasa, yang didapat adalah gula. Jadi kalau mau beli yoghurt, cari yoghurt yang plain atau greek yoghurt,” ujarnya.