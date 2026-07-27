Keseringan Nail Art Bisa Bikin Kuku Rusak, Begini Tips Merawatnya

JAKARTA - Menutupi kuku yang rapuh, lunak, atau rusak justru bisa bikin masalah kuku kamu makin parah, lho. Kuku palsu atau nail art memang bisa memanjangkan kuku yang pendek dan bikin jari kamu kelihatan panjang dan lentik. Tapi, kuku palsu juga bisa merusak kuku aslimu.

Biar kuku akrilik bisa menempel, permukaan kuku asli kamu harus dikikir sampai terasa kasar. Hal ini bikin kuku alami kamu jadi lebih tipis dan lemah. Belum lagi, bahan kimia dari produk yang dipakai buat pasang kuku palsu bisa bikin iritasi kulit di sekitar kuku.

Menurut American Academy of Dermatology Association, risiko kesehatannya enggak berhenti sampai di situ. Untuk melepas kuku palsu, kamu biasanya harus merendam jari di aseton atau mengikir kukunya.

Kalau kamu mau pakai kuku palsu lebih dari beberapa minggu, kamu butuh touch-up tiap 2 sampai 3 minggu sekali buat mengisi celah yang muncul pas kuku aslimu tumbuh. Nah, touch-up yang terlalu sering ini bisa benar-benar merusak kuku alami kamu.

Singkatnya, nail art bisa bikin kuku kamu jadi tipis, rapuh, dan super kering.

Tips Cegah Kuku Rusak Akibat Nail Art