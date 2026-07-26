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Mengenal Bentuk Sperma yang Tidak Normal, Apakah Bisa Diobati dengan Suplemen?

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |02:10 WIB
Mengenal Bentuk Sperma yang Tidak Normal, Apakah Bisa Diobati dengan Suplemen?
Mengenal Bentuk Sperma yang Tidak Normal, Apakah Bisa Diobati dengan Suplemen? (Foto: Instagram)
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JAKARTA — Bentuk sperma menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kesuburan pria. Tidak hanya jumlah dan kemampuan bergeraknya, morfologi atau bentuk sperma juga berperan dalam menentukan peluang terjadinya pembuahan. Lantas, apakah kelainan bentuk sperma bisa diatasi hanya dengan mengonsumsi suplemen?

Dokter Spesialis Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo, menjelaskan bahwa kualitas sperma tidak hanya dinilai dari jumlah dan pergerakannya, tetapi juga dari morfologi atau bentuknya.

Sperma Tidak Normal

dr. Jefry mengungkapkan bahwa kelainan bentuk sperma, mulai dari kepala yang bulat hingga ekor yang patah, dapat memengaruhi kemampuan sel sperma bergerak dan menurunkan tingkat kesuburan pria.

Ia menjelaskan bahwa sperma yang sehat umumnya memiliki kepala berbentuk oval atau sedikit lonjong. Bentuk tersebut dirancang secara alami agar sperma dapat bergerak optimal menuju sel telur.

"Bentuk kepala sperma itu kira-kira kayak oval, kayak lonjong gitu. Nah, itu bentuk kepala sperma yang normal," kata dr. Jefry.

Ia menambahkan, bentuk kepala sperma yang tidak oval, misalnya bulat sempurna atau terlalu runcing, termasuk dalam kategori kelainan morfologi.

"Kalau sperma bentuknya tuh kepalanya bulat, itu kelainan. Atau kadang ada juga sering nemuin ya sperma tuh kepalanya kayak lancip gitu ya, lancip lurus gitu ya, tipis banget kayak kurus. Itu juga kelainan," ujarnya.

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