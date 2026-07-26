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Benarkah Minum Obat Kuat untuk Hubungan Seks Bikin Ketergantungan?

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |02:18 WIB
Benarkah Minum Obat Kuat untuk Hubungan Seks Bikin Ketergantungan?
Benarkah Minum Obat Kuat untuk Hubungan Seks Bikin Ketergantungan? (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Banyak pria khawatir penggunaan obat ereksi atau obat penunjang performa seksual dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan. Padahal, menurut dokter spesialis andrologi, anggapan tersebut merupakan mitos.

Penurunan fungsi ereksi setelah berhenti mengonsumsi obat justru umumnya disebabkan oleh masalah kesehatan yang belum ditangani, bukan karena efek kecanduan obat.

Dokter Spesialis Andrologi dan Kesehatan Reproduksi Pria, dr. Jefry Tribowo, dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya mengatakan obat ereksi pada dasarnya tidak menimbulkan kecanduan atau ketergantungan biologis. Menurutnya, menurunnya fungsi ereksi setelah penghentian obat merupakan tanda bahwa penyebab utama gangguan ereksi masih belum teratasi.

"Kadang banyak pria lansia yang khawatir, 'Dok, kalau minum obat ereksi ini jangan-jangan nanti malah bikin kita ketergantungan, kita malah sulit ereksi kalau stop obat.' Nah, ini sebetulnya perlu kita luruskan ya, obat ereksi itu tidak menimbulkan ketergantungan," kata dr. Jefry.

Ia menjelaskan bahwa obat ereksi bekerja dengan membantu meningkatkan aliran darah ke penis saat dikonsumsi. Namun, obat tersebut bukanlah terapi yang menyembuhkan penyebab utama disfungsi ereksi.

Penyebab Fungsi Ereksi Menurun

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