Viral! Pria Ini Kehilangan Penglihatan Gegara Sering Kucek Mata

JAKARTA - Kebiasaan mengucek mata yang dianggap sepele ternyata dapat berdampak serius bagi kesehatan mata. Seorang pria berusia 36 tahun di China mengalami gangguan penglihatan setelah didiagnosis mengalami infestasi tungau Demodex pada kelopak matanya, yang diperparah oleh kebiasaan menggosok mata dan kurang menjaga kebersihan lingkungan.

Kasus tersebut dialami Yu, warga Provinsi Hubei, China. Selama sekitar enam bulan, ia mengeluhkan mata terasa kering, gatal, lengket, dan tidak nyaman. Bukannya segera memeriksakan diri, Yu justru terus mengucek mata dan hanya menggunakan obat tetes mata yang dibelinya sendiri. Namun, keluhannya tak kunjung membaik, bahkan penglihatannya semakin menurun.

Setelah memeriksakan diri ke klinik, dokter mendiagnosis Yu mengalami blefaritis akibat Demodex, yaitu peradangan pada kelopak mata yang disebabkan oleh pertumbuhan tungau Demodex secara berlebihan di folikel bulu mata.

Infeksi Mata

Melansir laman SCMP, Dokter Qin Jiao yang menanganinya menemukan jumlah tungau yang sangat banyak di bulu mata pasien. Dari sampel delapan helai bulu mata pada masing-masing mata, setiap folikel diketahui dihuni sekitar delapan hingga sembilan tungau.

Dengan jumlah bulu mata manusia yang berkisar antara 100 hingga 150 helai per mata, dokter memperkirakan total tungau yang menginfeksi mata Yu mencapai ratusan hingga lebih dari seribu ekor.