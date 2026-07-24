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Pakai Soda Kue untuk Kulit, Aman Nggak, Sih?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 25 Juli 2026 |07:05 WIB
Pakai Soda Kue untuk Kulit, Aman Nggak, Sih?
Ilustrasi soda kue untuk kulit. (Foto: dok Magnific/KamranAydinov)
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JAKARTA - Banyak orang mengira soda kue adalah bahan alami yang murah dan ampuh untuk mengatasi jerawat atau dijadikan scrub wajah. Tapi faktanya, para ahli kulit sangat tidak menyarankan penggunaan soda kue untuk perawatan kulit.

Kenapa Soda Kue Berbahaya buat Kulit?

Alasan utamanya ada pada kadar pH (tingkat keasaman). Melansir Healthline, kulit secara alami memiliki lapisan pelindung (acid mantle) yang sifatnya sedikit asam, yaitu berada di angka pH 4,5 sampai 5,5. Lapisan ini berfungsi untuk mengunci kelembaban dan mencegah bakteri jahat masuk.

Di sisi lain, soda kue punya pH 9, yang artinya sangat basa (alkaline). Kalau kamu menempelkan bahan yang sangat basa ke kulitmu, lapisan pelindung alaminya akan langsung rusak.

Dampak Buruk Memakai Soda Kue di Kulit

Kalau nekat dipakai, ini beberapa efek samping yang bisa terjadi pada wajahmu:

  • Kulit super kering
  • Iritasi dan meradang
  • Jerawat makin parah
  • Memicu penuaan dini

Alternatif yang Jauh Lebih Aman

Daripada bereksperimen dengan bahan dapur yang berisiko merusak wajah, mending pakai produk skincare yang memang sudah teruji klinis dan diformulasikan khusus untuk pH kulit manusia:

  • Untuk eksfoliasi (mengangkat sel kulit mati): Gunakan produk perawatan dengan kandungan Alpha Hydroxy Acid (AHA) seperti glycolic acid, atau Beta Hydroxy Acid (BHA) seperti salicylic acid.
  • Untuk mengatasi jerawat: Pilih produk atau obat totol jerawat yang mengandung salicylic acid atau benzoyl peroxide.

Intinya, simpan saja soda kue di dapur untuk membuat kue atau membersihkan perabotan rumah. Jangan sampai bahan ini mendarat di wajahmu kalau tidak mau kulit jadi rusak dan breakout!

(Agustina Wulandari )

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