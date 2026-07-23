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Viral! Bocah Nyangkut di Lemari Piring, Netizen: Naik Level Main Petak Umpet

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Bocah Nyangkut di Lemari Piring, Netizen: Naik Level Main Petak Umpet
Bocah nyangkut di lemari piring. (Foto: Instagram/@kupassos)
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SEBUAH video viral di media sosial yang menunjukkan aksi kocak seorang bocah. Kali ini, ada seorang bocah yang nyangkut di lemari piring.

Aksi tak terduga itu membuat keluarga panik sekaligus heran lantaran tidak menyangka si kecil bisa masuk ke sela-sela lemari yang sempit. Netizen pun dibuat ngakak dengan aksi bocah tersebut yang dinilai membuat main petak umpet jadi naik level.

Bocah nyangkut di lemari

1. Bocah Nyangkut di Lemari Piring

Dalam video yang diunggah akun Instagram @kupassos, seorang balita tampak berada di dalam rak lemari piring dengan posisi yang tidak biasa. Diduga, ia masuk ke lemari saat sedang bermain ketika pengawasan orangtua teralihkan sesaat.

Karena ruang yang sempit, bocah itu akhirnya kesulitan keluar sendiri. Anak itu pun menangis tersedu-sedu meratapi nasibnya yang terjebak di dalam lemari piring.

Melihat kondisi tersebut, keluarga langsung berupaya mengevakuasi balita itu dengan hati-hati. Momen penyelamatan berlangsung cukup menegangkan, namun beruntung proses evakuasi berjalan lancar dan sang balita berhasil dikeluarkan tanpa mengalami luka serius.

 

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