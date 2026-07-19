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Studi: Minum Kopi di Pagi Hari Cegah Sindrom Metabolik Pemicu Penyakit Jantung

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |08:00 WIB
Studi: Minum Kopi di Pagi Hari Cegah Sindrom Metabolik Pemicu Penyakit Jantung
Ilustrasi minum kopi di pagi hari. (Foto: dok Magnific/prostooleh)
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JAKARTA - Kebiasaan minum kopi di pagi hari ternyata bukan sekadar ritual penambah energi untuk mengawali aktivitas. Studi dari National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) tahun 2003-2018 berjudul The Associations between Coffee Consumption Timing Patterns and Metabolic Syndrome menunjukan bahwa konsumsi kopi pada waktu pagi berpotensi terhadap penurunan risiko sindrom metabolik.

Hal tersebut diungkapkan oleh dr. Adam Prabata, seorang dokter sekaligus influencer kesehatan di akun media sosial Threads miliknya. Ia menyampaikan antusiasmenya terhadap temuan ilmiah ini karena memberikan panduan praktis bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung.

"Gue jadi makin semangat minum kopi pada pagi hari setelah baca jurnal ini! Ada penelitian terbaru tentang kopi yang bagus banget!" tulis dr. Adam, dikutip Minggu (18/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa riset ini mengamati data dari ribuan partisipan untuk memetakan bagaimana waktu konsumsi kopi mempengaruhi tubuh manusia. "Penelitian ini melibatkan lebih dari 11.000 orang untuk menganalisis timing dan kebiasaan minum kopi dan dicari hubungannya dengan sindrom metabolik," ucapnya.

Dokter Adam menuturkan, penelitian itu menghasilkan kesimpulan menarik terkait pentingnya faktor waktu dalam mengkonsumsi kopi. Menenggak secangkir kopi tidak bisa dilakukan sembarangan jika ingin mendapatkan efek protektif yang maksimal. Menurutnya, waktu minum kopi yang pas terbukti efektif dalam mencegah sindrom metabolik.

“Penelitian ini menarik karena ternyata waktu minum kopi yang pas itu dapat menurunkan risiko sindrom metabolik," tutur dr. Adam.

Ia memaparkan, sindrom metabolik merupakan sekelompok kondisi gangguan metabolisme yang bisa memicu penyakit jantung, seperti obesitas, hipertensi (tekanan darah tinggi), resistensi insulin yang memicu diabetes melitus, hingga kadar lemak atau kolesterol darah yang tinggi.

Waktu Terbaik Minum Kopi

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