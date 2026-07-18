Sperma Bisa Rusak jika Keseringan Berendam Air Hangat? Ini Kata Dokter

BENARKAH sperma bisa rusak jika keseringan berendam air hangat? Hal ini menarik diulas karena mandi dengan air hangat jadi favorit banyak orang.

Dokter pun memberi penjelasan mendalam terkait hal tersebut. Ternyata benar, di balik kenyamanan berendam air hangat, ada ancaman tersembunyi bagi kesehatan reproduksi pria.

1. Sperma Bisa Rusak jika Keseringan Berendam Air Hangat

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Fajar Alam, dalam unggahan video di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa kebiasaan berendam air panas secara rutin berisiko menurunkan kualitas sperma secara signifikan.

Alasannya sederhana, hal itu dikarenakan organ reproduksi pria dirancang khusus untuk menjaga suhu sperma agar tetap ideal. Apalagi, testis sebagai organ penghasil sperma berada di luar rongga tubuh karena membutuhkan suhu yang lebih sejuk dibanding suhu tubuh internal manusia.

“Jadi kenapa mandi air panas atau berendam air panas secara rutin, sauna secara rutin itu menurunkan kualitas sperma? Pabrik sperma, testis, itu didesain oleh Sang Pencipta itu di luar. Tujuannya adalah supaya dia membutuhkan suhu lebih rendah daripada tubuhnya sendiri," kata dr. Fajar.