3 Trik Simpel yang Bisa Membantu Cegah Ngantuk Setelah Makan, Stabilkan Gula Darah

TIGA trik simple yang bisa membantu cegah ngantuk setelah makan menarik diulas. Cara ini bisa bantu stabilkan gula darah.

Sehabis makan, orang biasanya kerap merasa mengantuk dan lemas. Padahal, tumpukan pekerjaan atau aktivitas lain sudah menanti untuk diselesaikan.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya menjelaskan bahwa naiknya gula darah setelah makan sebenarnya adalah hal yang normal. Namun, kamu harus waspada jika kenaikannya terlalu signifikan.

Kadar gula darah yang melonjak tajam dua jam setelah makan rupanya tidak bisa disepelekan. Sebab, ini berkaitan dengan risiko penyakit jantung hingga diabetes.

“Habis makan, gula darah naik itu normal kok. Tapi kalau naiknya tajam dan sering, ini enggak sepele. Di penelitian populasi besar, kadar gula dua jam setelah makan yang tinggi dikaitkan dengan risiko penyakit jantung bahkan pada orang yang belum kena diabetes. Bukan nakut-nakutin ya, cuma biar kita sadar,” ujar dr. Cecep, dikutip Jumat (17/7/2026).

Kabar baiknya, lonjakan gula darah ini bisa kita kontrol dengan cara yang sangat sederhana. Kuncinya adalah dengan aktif menggerakkan otot tubuh. Saat otot berkontraksi, ia akan menyerap gula darah untuk dijadikan energi tanpa perlu membebani kerja insulin.

“Kuncinya di otot. Pas otot berkontraksi, dia narik glukosa (gula darah) masuk ke sel lewat jalur yang gak butuh insulin. Jadi gerak ringan aja udah bikin gulanya kepake,” tuturnya.

Berikut 3 Trik Simpel yang Bisa Membantu Cegah Ngantuk Setelah Makan:

1. Hindari Duduk Lama atau Rebahan

Musuh utama setelah makan adalah rasa malas. dr. Cecep menyarankan agar kamu tidak langsung duduk atau rebahan.

Usahakan untuk berdiri atau berjalan di tempat selama 3 menit setiap 30 sekali menit. Hal ini wajib dilakukan agar otot aktif membakar gula.