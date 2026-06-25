5 Cara Usir Ngantuk Usai Makan Siang di Kantor

RASA ngantuk di siang hari bisa menjadi tantangan besar, terutama saat berada di tempat kerja. Selain mengganggu konsentrasi, kantuk berlebihan juga dapat menurunkan produktivitas, membuat pekerjaan tertunda, hingga meningkatkan risiko melakukan kesalahan.

Meski mengatasi penyebab utama ngantuk, seperti kurang tidur atau gangguan tidur tertentu, tetap menjadi langkah penting. Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu tetap terjaga selama bekerja.

Dilansir dari Health Line, Kamis (25/6/2026), berikut 5 cara usir ngantuk usai makan siang di kantor:

1. Konsumsi Kafein

Secangkir kopi atau teh dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Kandungan kafein bekerja sebagai stimulan yang merangsang aktivitas otak dan sistem saraf sehingga membantu mengurangi rasa kantuk.

Namun, hindari mengonsumsi kafein secara berlebihan. Sebab, hal tersebut dapat menyebabkan jantung berdebar, gelisah, hingga mengganggu kualitas tidur di malam hari.

2. Bergerak dari Meja Kerja

Duduk terlalu lama dapat membuat tubuh semakin lesu. Sesekali berdiri, berjalan-jalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan dapat membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan energi.

Bahkan, gerakan sederhana seperti menggerakkan kaki atau berdiri saat menerima telepon juga dapat membantu menjaga tubuh tetap aktif.