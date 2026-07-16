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Riset: Minum Vitamin D Bikin Panjang Umur

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |08:10 WIB
Riset: Minum Vitamin D Bikin Panjang Umur
Riset: Minum Vitamin D Bikin Panjang Umur (Foto: Freepik)
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JAKARTAVitamin D selama ini dikenal berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Namun, penelitian terbaru menunjukkan manfaat lain yang tak kalah menarik, yakni berpotensi membantu memperlambat proses penuaan biologis sehingga mendukung umur yang lebih panjang.

Temuan yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition mengungkap bahwa konsumsi suplemen vitamin D3 secara rutin dapat memperlambat pemendekan telomer, bagian pelindung di ujung kromosom yang menjadi salah satu indikator usia biologis seseorang.

Vitamin D dan Hubungannya dengan Penuaan

Melansir laman Prevention, penelitian tersebut melibatkan lebih dari 1.000 orang dewasa sehat di Amerika Serikat, terdiri dari perempuan berusia di atas 55 tahun dan laki-laki berusia lebih dari 50 tahun. Selama empat tahun, para peserta dipantau untuk melihat pengaruh konsumsi vitamin D terhadap kesehatan sel.

Hasilnya menunjukkan bahwa peserta yang mengonsumsi 2.000 International Unit (IU) vitamin D3 setiap hari mengalami perlambatan pemendekan telomer dibandingkan kelompok yang menerima plasebo.

Menurut dokter keluarga bersertifikat, Joseph Mercola, telomer berfungsi sebagai "pelindung" kromosom saat sel membelah diri. Seiring bertambahnya usia, telomer secara alami akan semakin pendek.

Ketika telomer memendek terlalu cepat, kemampuan sel untuk beregenerasi ikut menurun. Kondisi tersebut dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, kanker, serta tanda-tanda penuaan dini.

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