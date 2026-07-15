Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Rekomendasi Tumbler yang Cocok Buat Sekolah Anak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |07:03 WIB
Rekomendasi Tumbler yang Cocok Buat Sekolah Anak
Rekomendasi Tumbler yang Cocok Buat Sekolah Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Membekali anak dengan tumbler sendiri saat berangkat ke sekolah menjadi kebiasaan yang baik untuk diterapkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan harian, penggunaan tumbler juga lebih hemat dan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Saat memilih tumbler untuk anak, orang tua sebaiknya memperhatikan beberapa hal, seperti material yang aman (food grade dan bebas BPA), tidak mudah bocor, mudah dibersihkan, serta memiliki ukuran yang sesuai dengan usia anak.

Berikut beberapa rekomendasi tumbler yang bisa menjadi pilihan.

1. Skip Hop Zoo Stainless Steel

Skip Hop Zoo menjadi salah satu tumbler favorit untuk anak usia PAUD hingga SD karena memiliki desain karakter hewan yang lucu dan menarik.

2. Thermos Vacuum Insulated

Thermos dikenal sebagai merek yang memiliki teknologi insulasi berkualitas.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekal Bekal Anak Tumbler
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/01/481/2012513/mengandung-933-000-bakteri-alasan-gelas-minuman-harus-dicuci-setiap-hari-KuhpaHroQJ.jpg
Mengandung 933.000 Bakteri, Alasan Gelas Minuman Harus Dicuci Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/22/298/1548456/tumbler-canggih-pengganti-gelas-karton-untuk-selamatkan-lingkungan-dOCwL8hAdU.jpg
Tumbler Canggih Pengganti Gelas Karton untuk Selamatkan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/298/3230130//bekal_sekolah-w7Oh_large.jpg
Ide Bekal Snack Anak yang Lebih Sehat dari Nugget dan Sosis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/612/3229145//tumbler_buket-9xF0_large.jpg
Tumbler Bouquet Lagi Viral, Ide Hadiah Unik dan Bermanfaat yang Bisa Dibuat Sendiri di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/482/3225450//tumbler_stainless_steel-ku1c_large.jpg
Tumbler Stainless Steel Bisa Bikin Keracunan? Ini Cara Cek yang Label Food Grade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/482/3221967//ilustrasi_minum_dengan_tumbler-vH7l_large.jpg
Jangan Malas Cuci Tumbler, Ini Bahaya yang Mengintai Kesehatanmu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement