Rekomendasi Tumbler yang Cocok Buat Sekolah Anak

JAKARTA – Membekali anak dengan tumbler sendiri saat berangkat ke sekolah menjadi kebiasaan yang baik untuk diterapkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan harian, penggunaan tumbler juga lebih hemat dan ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.

Saat memilih tumbler untuk anak, orang tua sebaiknya memperhatikan beberapa hal, seperti material yang aman (food grade dan bebas BPA), tidak mudah bocor, mudah dibersihkan, serta memiliki ukuran yang sesuai dengan usia anak.

Berikut beberapa rekomendasi tumbler yang bisa menjadi pilihan.

1. Skip Hop Zoo Stainless Steel

Skip Hop Zoo menjadi salah satu tumbler favorit untuk anak usia PAUD hingga SD karena memiliki desain karakter hewan yang lucu dan menarik.

2. Thermos Vacuum Insulated

Thermos dikenal sebagai merek yang memiliki teknologi insulasi berkualitas.